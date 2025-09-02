حقيبة تُرمى من البيت الأبيض تُثير التكهنات.. ما قصتها؟

واعتُبر المشهد انتهاكًا صارخًا للبروتوكولات الأمنية، خصوصًا مع عدم صدور أي تعليق رسمي من جهاز أو .الفيديو، الذي انتشر على منصة إكس، دفع رواد الإنترنت إلى إطلاق سيل من التكهنات، تراوحت بين الجدية والهزل.واقترح البعض أن الحقيبة قد تكون مرتبطة بأعمال تجديد داخل المبنى، مثل التخلص من سجاد أو ستائر قديمة، فيما لجأ آخرون إلى إشارات ساخرة، تربط المشهد بملفات سرية أو نظريات مؤامرة مثل ملف .وقال أحد المعلقين: "ربما أفضل طريقة للتعامل مع الوثائق السرية هي رميها من النافذة"، بينما علّق آخر: "ميلانيا تحاول الهروب قبل الكشف عن الملفات!"، في إشارة إلى نظرية فكاهية حول تورط أسماء بارزة في وثائق حساسة.ورغم الطابع الهزلي للتعليقات، يبقى الحادث محل تساؤلات حول طبيعة الجسم المُلقى، وكيفية حدوثه في أحد أكثر المباني حراسة في العالم.