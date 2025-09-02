الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539382-638924107426933041.webp
حقيبة تُرمى من البيت الأبيض تُثير التكهنات.. ما قصتها؟
دوليات
2025-09-02 | 07:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، جدلًا واسعًا، حيث يُظهر حقيبة داكنة تُلقى من نافذة في الطابق الثاني من
البيت الأبيض
يوم الأول من ايلول، بالتزامن مع
يوم العمال
، في منطقة يُفترض أنها محظورة.
واعتُبر المشهد انتهاكًا صارخًا للبروتوكولات الأمنية، خصوصًا مع عدم صدور أي تعليق رسمي من جهاز
الخدمة السرية
أو
البيت الأبيض
.
الفيديو، الذي انتشر على منصة إكس، دفع رواد الإنترنت إلى إطلاق سيل من التكهنات، تراوحت بين الجدية والهزل.
واقترح البعض أن الحقيبة قد تكون مرتبطة بأعمال تجديد داخل المبنى، مثل التخلص من سجاد أو ستائر قديمة، فيما لجأ آخرون إلى إشارات ساخرة، تربط المشهد بملفات سرية أو نظريات مؤامرة مثل ملف
جيفري إبستين
.
وقال أحد المعلقين: "ربما أفضل طريقة للتعامل مع الوثائق السرية هي رميها من النافذة"، بينما علّق آخر: "ميلانيا تحاول الهروب قبل الكشف عن الملفات!"، في إشارة إلى نظرية فكاهية حول تورط أسماء بارزة في وثائق حساسة.
ورغم الطابع الهزلي للتعليقات، يبقى الحادث محل تساؤلات حول طبيعة الجسم المُلقى، وكيفية حدوثه في أحد أكثر المباني حراسة في العالم.
مقالات ذات صلة
البيت الأبيض: نريد اتفاقا ولا نريد مزيدا من الحرب
16:43 | 2025-06-23
البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن
13:46 | 2025-08-12
البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات ضد روسيا يوم الجمعة
13:00 | 2025-08-06
البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية لهذا السبب
16:45 | 2025-08-03
حقيبة
البيت الابيض
السومرية نيوز
الخدمة السرية
البيت الأبيض
جيفري إبستين
سومرية نيوز
يوم العمال
السومرية
بروتوكول
