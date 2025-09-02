زلزال بقوة 5.52 على مقياس ريختر يهز جنوب شرقي أفغانستان

وبحسب وكالة رويترز للانباء، فإن "زلزالاً بقوة 5.52 على مقياس ريختر هز جنوب شرقي ".وبينت، أن "الزلزال ضرب ولاية كونر شرقي أفغانستان والمناطق الحدودية مع باكستان".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ليل الأحد شرق البلاد بقوة 6 درجات، لتتخطى 1400 قتيلا وأكثر من 3100 جريح. وحسب تبقى الحصيلة مرشّحة للارتفاع، فيما يتواصل البحث في البلدات الجبلية المنكوبة.