الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539401-638924198052508526.jpg
توعد بتدخل عسكري.. ترامب يهاجم "شيكاغو" ويصفها بـ"المدينة الأسوأ في العالم"
دوليات
2025-09-02 | 10:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
606 شوهد
عبر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عن غضبه إزاء موجة العنف المستمرة في مدينة شيكاغو، واصفا إياها بأنها "أسوأ وأخطر مدينة في العالم على الإطلاق".
وجاء المنشور بعد أن شهدت شيكاغو
عطلة
نهاية أسبوع دموية أخرى، حيث تم إطلاق النار على 54 شخصا على الأقل، لقي 8 منهم حتفهم.
وأشار
ترامب
إلى أن نهايتي الأسبوع السابقتين كانتا مشابهتين، مما يسلط الضوء على أزمة عنف متصاعدة.
وفي هجوم مباشر على حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، قال ترامب: "بريتزكر يحتاج للمساعدة بشكل كبير، هو فقط لا يعرف ذلك بعد".
كما تعهد الرئيس الأمريكي بحل مشكلة الجريمة بسرعة، قائلا: "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، تماما كما فعلت في
واشنطن
العاصمة. شيكاغو ستصبح آمنة مرة أخرى، وقريبا"، مختتما منشوره بشعاره الانتخابي الشهير "لنجعل
أمريكا
عظيمة مرة أخرى".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نواب يصفون تأخير جداول الموازنة بـ "السابقة الخطيرة"
14:56 | 2025-07-13
المدن العراقية تهيمن على قائمة "اعلى 15 مدينة حرارة حول العالم" الان
02:02 | 2025-08-10
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أي "تدخل عسكري إضافي" في المنطقة
13:31 | 2025-06-18
لموقفها مع الحجاج الايرانيين.. ممثل المرشد الأعلى يقدم "رسالة تقدير" للسعودية ويصفها بـ"الصديقة الطيبة"
03:50 | 2025-06-28
ترامب
شيكاغو
دونالد ترامب
أمريكا
واشنطن
دونالد
عطلة
بريت
عاصم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
48.14%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
24.92%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
15%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
محليات
11.94%
05:44 | 2025-09-01
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
05:44 | 2025-09-01
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
اخترنا لك
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
15:09 | 2025-09-02
موقف إيراني يخص أمريكا والدول الأوروبیة: ترید الانتقام لهزیمتها
14:37 | 2025-09-02
حاخام يصدر فتوى دينية غريبة للجنود المصابين بصدمة.. الكلاب تدخل معهم الحمام
14:25 | 2025-09-02
قصف إسرائيلي يستهدف موقعا في سوريا
14:11 | 2025-09-02
طهران تعلن: مسار المفاوضات مع واشنطن لم يُغلق بعد
13:41 | 2025-09-02
في 2025.. الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي يبلغ 381 مليار يورو
13:28 | 2025-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.