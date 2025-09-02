وجاء المنشور بعد أن شهدت شيكاغو نهاية أسبوع دموية أخرى، حيث تم إطلاق النار على 54 شخصا على الأقل، لقي 8 منهم حتفهم.وأشار إلى أن نهايتي الأسبوع السابقتين كانتا مشابهتين، مما يسلط الضوء على أزمة عنف متصاعدة.وفي هجوم مباشر على حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، قال ترامب: "بريتزكر يحتاج للمساعدة بشكل كبير، هو فقط لا يعرف ذلك بعد".كما تعهد الرئيس الأمريكي بحل مشكلة الجريمة بسرعة، قائلا: "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، تماما كما فعلت في العاصمة. شيكاغو ستصبح آمنة مرة أخرى، وقريبا"، مختتما منشوره بشعاره الانتخابي الشهير "لنجعل عظيمة مرة أخرى".