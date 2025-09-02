القضاء الفرنسي يلاحق رئيس سوريا السابق.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

وفي 22 فبراير/شباط 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحفيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحفية الأمريكية (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل أوشليك (28 عاما)، وفق فرانس برس.وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري العمر.وغادر الأسد مع عائلته إلى بعد أن أطاحت المعارضة بنظامه نهاية عام 2024.وإلى جانب الأسد، تشمل مذكرات التوقيف بشكل خاص شقيقه ، الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة السورية آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش آنذاك علي .وقالت محامية لحقوق الإنسان ومقره كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك، إن "إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام "، وفق فرانس برس.وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحفيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الانتهاكات فكانوا ضحايا قصف مستهدف".وقال المحامي ومدير للإعلام وحرية التعبير إن "التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على غير الرسمي جاء في إطار نية مبيتة لاستهداف الصحفيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".