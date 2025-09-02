الصفحة الرئيسية
القضاء الفرنسي يلاحق رئيس سوريا السابق.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
دوليات
2025-09-02 | 10:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
121 شوهد
أصدر القضاء الفرنسي في أغسطس/آب سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق
بشار الأسد
، بتهمة "تفجير مركز صحافي في
حمص
عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحفيين اثنين"، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية الثلاثاء.
وفي 22 فبراير/شباط 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحفيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحفية الأمريكية
ماري كولفين
(56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل
ريمي
أوشليك (28 عاما)، وفق فرانس برس.
وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري
وائل
العمر.
وغادر الأسد مع عائلته إلى
روسيا
بعد أن أطاحت المعارضة بنظامه نهاية عام 2024.
وإلى جانب الأسد، تشمل مذكرات التوقيف بشكل خاص شقيقه
ماهر الأسد
، الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة السورية آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش آنذاك علي
أيوب
.
وقالت محامية
الاتحاد الدولي
لحقوق الإنسان ومقره
باريس
كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك، إن "إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في
فرنسا
على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام
بشار الأسد
"، وفق فرانس برس.
وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحفيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الانتهاكات فكانوا ضحايا قصف مستهدف".
وقال المحامي ومدير
المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير
مازن درويش
إن "التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على
المركز الصحفي
غير الرسمي جاء في إطار نية مبيتة لاستهداف الصحفيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".
مقالات ذات صلة
اتهام شيخ جنكي بالتخطيط لاغتيال بافل وقوباد طالباني ومذكرة لتوقيف رئيس مجلس الأمن بأربيل
08:28 | 2025-08-27
اعتقال ابن عم بشار الأسد بعملية أمنية في سوريا (صورة)
06:22 | 2025-06-21
مذكرة استقدام بحق نجم القصاب والتهمة التضليل والابتزاز
13:49 | 2025-08-26
إصدار مذكرة قبض بحق الشيخ عداي الغريري
02:52 | 2025-07-02
الاسد
سوريا
فرنسا
مذكرة قبض
الاتحاد الدولي
الاتحاد الدول
المركز السوري
المركز الصحفي
ماري كولفين
مركز السوري
بشار الأسد
مازن درويش
