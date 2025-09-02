الحوثيون يعلنون عن جملة استهدافات.. بينها هيئة الأركان الإسرائيلية

وقال سريع في بيان، إنه "استهدفنا مبنى هيئة الأركان للعدو الإسرائيلي في المحتلة بطائرة مسيرة نوع (صماد4)".وأشار الى انه "استهدفنا بـ 3 طائرات مسيرة محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود في فلسطين المحتلة".وتابع: "تم استهداف السفينة (MSC ABY) بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد حققنا إصابة مباشرة".