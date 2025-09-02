Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الصحة العالمية تنشر إحصائية صادمة بعدد المنتحرين خلال عام واحد

دوليات

2025-09-02 | 11:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الصحة العالمية تنشر إحصائية صادمة بعدد المنتحرين خلال عام واحد
118 شوهد

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الانتحار يُمثّل واحدًا في المئة من إجمالي الوفيات عالميًا، محذّرة من بطء التقدم في الحد من هذه الظاهرة رغم الجهود الدولية المتواصلة.

في تحذير جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء 2 أيلول/ سبتمبر 2025، أكدت أن الانتحار لا يزال يتسبب في وفاة ما يقارب 1% من سكان العالم سنويًا، ما يجعله أحد أبرز أسباب الوفاة، خصوصًا بين فئة الشباب.

وعبرت المنظمة عن قلقها من التقدم المحدود في معالجة هذه الظاهرة، على الرغم من الالتزامات الدولية بتحقيق أهداف واضحة في هذا المجال.
تقرير أممي يحذر من تباطؤ خفض معدلات الانتحار
خلال مؤتمر صحفي، صرّحت ديفورا كيستيل، الرئيسة الحالية لقسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، بأن نحو 727 ألف شخص فقدوا حياتهم بسبب الانتحار في عام 2021 وحده.

وأشارت إلى أن الظاهرة باتت تشكّل تحديًا عالميًا يمتد عبر مختلف الدول والسياقات الاجتماعية والاقتصادية، مما يضع الشباب في صدارة الفئات المتأثرة.

وأكد تقرير حديث صادر عن المنظمة أن الانتحار لا يزال من بين الأسباب العشرة الأولى للوفاة لدى الشباب في العديد من دول العالم، مما يعكس الحاجة إلى تدخلات أوسع وأكثر فاعلية. وبالرغم من مرور عقد على تبنّي أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في عام 2015، والتي نصّ أحدها على تقليص معدلات الانتحار بنسبة الثلث بحلول عام 2030، إلا أن التقدم لا يرقى إلى مستوى الطموح، بحسب المنظمة.

وأوضحت كيستيل أن "الانخفاض في معدلات الانتحار خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال استمر الوضع كما هو، لن يتجاوز 12%"، مما يعني أن العالم قد لا يحقق الهدف المحدد في الإطار الزمني المتفق عليه.

خفض معدل الانتحار إلى الثلث بحلول 2030
ورغم أن التقرير أشار إلى تراجع عالمي بمعدل 35% في نسب الانتحار خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، إلا أن هذا الانخفاض توقّف تقريبًا خلال فترة جائحة كوفيد-19، وذلك رغم ارتفاع عوامل الخطر النفسية خلال الأزمة الصحية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة مؤشرًا على ثبات الظاهرة لا تراجعها.

كما أظهر التقرير أن نحو 73% من حالات الانتحار تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي المناطق التي يعيش فيها غالبية سكان العالم. وفي المقابل، أشارت المنظمة إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع تسجّل معدلات أعلى من الانتحار نسبة إلى عدد السكان، ما يعكس تفاوتًا في حجم المشكلة بين الدول، لكنه لا ينفي عمقها وانتشارها عالميًا.

وفي بيان صحفي، شددت المنظمة على أن الانتحار غالبًا ما يكون النتيجة القصوى لاضطرابات في الصحة النفسية، خاصةً في ظل وجود أكثر من مليار شخص يعانون من هذه الاضطرابات، وعلى رأسها القلق والاكتئاب.

وأكدت المنظمة أن هذا الرقم يتزايد بوتيرة أسرع من معدل نمو السكان، مما يزيد من تعقيد الأزمة الصحية المرتبطة بالحالة النفسية.
وعبّرت منظمة الصحة العالمية عن قلق متزايد تجاه أوضاع الشباب، الذين تأثروا بشكل واضح خلال فترة جائحة كوفيد-19، إلى جانب تعرضهم المكثّف لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، ما يزيد من هشاشتهم النفسية ويجعلهم أكثر عرضة للاضطرابات الذهنية.

الانتحار يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان صادر عنه، إن تطوير خدمات الصحة النفسية يمثّل أحد أبرز التحديات في مجال الصحة العامة في الوقت الراهن، مؤكدًا الحاجة إلى إدراج هذا الملف في سلّم أولويات الحكومات والأنظمة الصحية حول العالم.
وأشار البيان إلى أن تداعيات الاضطرابات النفسية لا تتوقف عند الجوانب الصحية، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية، حيث تسجل تكلفة باهظة على الاقتصادات العالمية.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض النفسية مرتفعة، لكن التأثير الأكبر يكمن في الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تراجع الإنتاجية. وذكرت المنظمة أن الاكتئاب والقلق وحدهما يُكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار أمريكي سنويًا، وفق تقديراتها.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
Play
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Play
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
Play
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Live Talk
Play
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Play
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
Play
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Play
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
Play
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Live Talk
Play
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Play
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31

اخترنا لك
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
15:09 | 2025-09-02
موقف إيراني يخص أمريكا والدول الأوروبیة: ترید الانتقام لهزیمتها
14:37 | 2025-09-02
حاخام يصدر فتوى دينية غريبة للجنود المصابين بصدمة.. الكلاب تدخل معهم الحمام
14:25 | 2025-09-02
قصف إسرائيلي يستهدف موقعا في سوريا
14:11 | 2025-09-02
طهران تعلن: مسار المفاوضات مع واشنطن لم يُغلق بعد
13:41 | 2025-09-02
في 2025.. الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي يبلغ 381 مليار يورو
13:28 | 2025-09-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.