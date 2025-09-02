المنفذ تم قتله.. 4 إصابات في حادث طعن جنوب فرنسا

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية "طعن المهاجم أربعة أشخاص على الأقل في شارع كور بيلسونس قرب القديم، وهي منطقة تعرف بتجارة في مرسيليا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة بسرعة".فيما لم تتحدث الشرطة عن هوية المنفذ ولا السبب وراء الواقعة.