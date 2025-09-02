إثر تهديد من الحوثيين.. نتنياهو يجتمع بوزرائه في ملجأ سري

وقالت الصحيفة إن "نتنياهو أصر على نقل جلسة أول أمس لملجأ محصن سري رغم أن لم ير ضرورة لذلك".وأضافت أن "مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد #الحوثيين بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم".ولفتت إلى أن "مصادر مقربة من نتنياهو ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها".