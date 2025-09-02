ماسك يتحدث عن انتشار المتحولين جنسيا بين البِيض

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لاحظتُ أن الدافع الرئيسي وراء تحول الذكور البيض إلى متحولين جنسيا هو الدعاية المتواصلة التي تُصوّرهم على أنهم أسوأ البشر".وأضاف: "إذا صُدّقت هذه الأكاذيب، خاصة خلال سنوات المراهقة الهشة (لدى الفتيان)، وأُتيحت لهم فرصة أن يكونوا مجموعة مُحتفى بها، فسيفعلها البعض".وفي وقت سابق، كشف تحليل جديد واسع النطاق، أن أكثر من 2.8 مليون شخص في يعرّفون أنفسهم كمتحولين جنسيا، من بينهم ما يقدر بنحو 724000 شاب تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.