في 2025.. الإنفاق العسكري للاتحاد الأوروبي يبلغ 381 مليار يورو

تأتي هذه الزيادة البالغة نسبتها 10 في المائة في وقت التزمت الأعضاء في (الناتو) بتعزيز الإنفاق بضغط من الرئيس الأميركي ترمب.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي : «أوروبا تنفق مبالغ قياسية على الدفاع للحفاظ على سلامة شعوبنا، ولن نتوقف عند هذا الحد».وأفادت الأوروبية أن من بين الأموال المرصودة هذا العام، يُخصص قرابة 130 مليار يورو لاستثمارات تشمل الأسلحة الجديدة.وزادت الدول الأوروبية إنفاقها بشكل كبير منذ غزو لأوكرانيا في عام 2022.وأعلنت الأسبوع الماضي أن برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو، والهادف إلى مساعدة الدول على زيادة إنفاقها الدفاعي، قد تمت تغطيته بالكامل مع تقدم 19 من أصل 27 بطلبات للحصول على تمويل.وتُمكّن خطة «سايف» (SAFE) الدول الأعضاء من الحصول على قروض أرخص مدعومة من الميزانية المركزية للاتحاد الأوروبي.وحذّرت العديد من الجيوش وأجهزة الاستخبارات الغربية من أن قد تكون مستعدة لمهاجمة دولة عضو في حلف «الناتو» في غضون ثلاث إلى خمس سنوات إذا انتهت الحرب في أوكرانيا.لكن انتخاب ترمب الذي لطالما انتقد القارة بسبب نقص الإنفاق منح أوروبا دفعة جديدة.وانتزع الرئيس الأميركي التزاماً من دول بتخصيص 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق المرتبط بالأمن، وذلك خلال قمة عُقدت في يوليو (تموز).ويتوزع هذا الرقم على 3.5 في المائة للإنفاق الدفاعي الأساسي، و1.5 في المائة لمجالات أوسع مثل البنى التحتية، والأمن السيبراني.وقال مدير للدفاع أندريه دينك إن «تحقيق هدف الناتو الجديد المتمثل في 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب جهداً أكبر، أي إنفاق ما مجموعه أكثر من 630 مليار يورو سنوياً».