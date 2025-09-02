قصف إسرائيلي يستهدف موقعا في سوريا

أعلن لحقوق الانسان، الثلاثاء، عن قصف إسرائيلي يستهدف موقعا في .

وقال ، "قصف إسرائيلي يستهدف موقع سرية الطواحين في ريف القنيطرة".

وأضاف نقلا عن ، "قصفت القوات الإسرائيلية، اليوم، موقع سرية الطواحين شرق بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي بخمس قذائف، وهو أحد المواقع العسكرية التي كانت تتواجد فيها قوات النظام السابق".

وتابع "جاء القصف تزامناً مع دوي انفجارات داخل الجولان السوري المحتل ناجمة عن تدريبات عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية هناك".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2025، 95 مرة قامت خلالها باستهداف الأراضي السورية، 84 منها جوية و11 برية.