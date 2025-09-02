حاخام يصدر فتوى دينية غريبة للجنود المصابين بصدمة.. الكلاب تدخل معهم الحمام

وفي التفاصيل، دعا الحاخام إليعزر ميلاميد، حاخام مستوطنة هار براخا ومؤلف سلسلة كتب "بنيني هلاخا" الذي يُعتبر أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية، إلى السماح للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والذين يستعينون بكلاب الخدمة، بالدخول إلى المعابد اليهودية للصلاة مع كلابهم المساعدة. وفي هذه الفتوى غير المسبوقة، قام الحاخام ميلاميد بمقارنة فقهية بين كلاب الخدمة لجنود اضطراب ما بعد الصدمة وكلاب الإرشاد للمكفوفين.وحسب صحيفة " "، يرافق كلاب الخدمة الجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة على مدار الساعة، لذا يجب أن تبقى الكلاب مع الجندي حتى في أثناء الاستحمام وأثناء الصلاة. وفي بعض المعابد اليهودية، لا يُسمح بإدخال كلاب الخدمة، مما يمنع الجنود الذين يستعينون بها من أداء الصلاة في جماعة. وقبل حلول الأيام الكبرى.وقال الحاخام ميلاميد: "بما أن مئات الملايين من البشر يربون الكلاب داخل منازلهم، فلا يمكن اعتبار إدخال كلب إلى كنيس إهانة كبيرة، وبالتالي، في وقت الضيق، ولمساعدة المكفوفين والمصابين باضطراب ما بعد الصدمة على الصلاة في جماعة، يجب استقبالهم في المعبد. ومع ذلك، وللتقليل من إزعاج الصلاة، يجب ترتيب مكان لهم في الجزء الخلفي من المعبد وليس بعيداً عن ".لكن الحاخام ميلاميد أورد استثناءً لكلامه في ما يتعلق بالمعابد التي لا يألف المصلون فيها رؤية الكلاب: "بالنسبة للمجتمعات التي لا يألف المصلون فيها رؤية الكلاب أو محبّتها، يُنظر إلى إدخال الكلب إلى المعبد على أنه تدنيس للمقدسات، وبالتالي يؤثر أيضا على تركيز الصلاة. وفي هذه الحالة، يمكن توجيههم وفقا لرأي الحاخامات الذين حرموا إدخال هذه الكلاب".ومع ذلك، وجه الحاخام ميلاميد نداء لتلك المجتمعات، طالباً منها الشفقة على من يضطر للاستعانة بكلب: "إذا كان ذلك ممكنا، فمن الأفضل تثقيف الجمهور للتعاطف مع المكفوفين أو المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، والسماح لهم بدخول المعبد مع كلابهم.لأنه من الواضح أنه مع مرور السنين واطلاع الجمهور أكثر على فوائد الكلاب، يُنظر إلى الكلاب كحيوانات أكثر احتراماً، وبالتالي يسمح المزيد من الحاخامات بإدخالها إلى المعابد".