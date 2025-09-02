موقف إيراني يخص أمريكا والدول الأوروبیة: ترید الانتقام لهزیمتها

وقال نائيني: " والدول الأوروبیة ترید من خلال إعادة العقوبات الانتقام لهزیمتها فی الحرب التی استمرت 12 یوما".وأضاف: "الضجة الإعلامیة ضد إیران وحرس في بعض الدول الأوروبیة غايتها تعویض الهزیمة التي تلقوها في الحرب".وتابع: "على الأمريكيين والأوربيين أن يعلموا أن إیران تجاوزت بنجاح الصدمات العقابیة الصعبة وأن كسر صمودها الاقتصادي غیر ممكن".وفي وقت سابق، وجه وزراء خارجية وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، يحثون فيها على منع دول "الترويكا الأوروبية" من إعادة فرض العقوبات على إيران.