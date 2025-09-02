ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن التقارير التي نشرت بشأن صحته مزيفة.

وقال في تصريحات صحافية، "سنبني أفضل منظومة دفاع في العالم وهي القبة الذهبية".

وأضاف ترامب تعليقا على شائعة وفاته، "إنه أمر جنوني"، مردفا "كل التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة وقد كنت نشطا جدا خلال نهاية الأسبوع".

الى ذلك، قال ترامب، "رئيس هيئة الأركان كان رائعا وخاصة في استهداف قدرات النووية".