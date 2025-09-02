غزة.. واشنطن تكشف عن شرطين لإعادة إعمار القطاع

وقال المسؤول الرفيع في وفق "سكاي نيوز عربية": "لا قرارات لدى البيت الأبيض حاليا بشأن إعادة إعمار ".وأضاف:" أي عمل يتعلق بإعادة إعمار غزة يتطلب أولا موافقة حماس على نزع السلاح، والتخلي عن الحكم في القطاع".وأوضح المصدر، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة " " بشأن مشروع لتحويل غزة إلى منتجع سياحي، أن الرئيس الأميركي، "دافع منذ فترة طويلة عن حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في موقع جديد وجميل أثناء إعادة إعمار غزة".وكانت صحيفة " بوست" قد نشرت في وقت سابق، الأحد، فحوى وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويله إلى ما وصفه نفسه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".وتحتوي الخطة عرضا على سكان غزة بمغادرة أراضيهم طوعا مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع لحين اكتمال إعادة الإعمار.