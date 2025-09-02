سيارة مفخخة تستهدف معسكرا في ليبيا

وأوضح اللواء في بيان أن "الانتحاري أقدم على تفجير نفسه بالسيارة أمام المعسكر"، مشيرا إلى أن قواته تمكنت من السيطرة على الموقف في لحظاته الأولى، دون تسجيل أي خسائر أو خروقات في صفوف القوة.وأكد البيان أن "هذه الأعمال التي تنفذها أيادي الإرهاب الجبانة لن تنال من عزيمتنا، ولن تزيدنا إلا إصرارا على مطاردة أوكار الإرهاب واقتلاعها من جذورها"، مضيفا أن المعسكر يواصل مهامه بكامل الجاهزية.وأشار اللواء إلى أن التحقيقات انطلقت فور وقوع التفجير، مجددًا التزامه بمواصلة أداء واجبه في حماية الوطن وملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار ليبيا.