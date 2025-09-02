سيارة مفخخة تستهدف معسكرا في ليبيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غزة.. الفيروسات تنتشر في ظل التجويع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539440-638924399719819322.jpg
سيارة مفخخة تستهدف معسكرا في ليبيا
دوليات
2025-09-02 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
52 شوهد
أعلن اللواء 444 التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، تعرض محيط معسكره في مدينة بني وليد لهجوم نفذه انتحاري عبر سيارة مفخخة.
وأوضح اللواء في بيان أن "الانتحاري أقدم على تفجير نفسه بالسيارة أمام المعسكر"، مشيرا إلى أن قواته تمكنت من السيطرة على الموقف في لحظاته الأولى، دون تسجيل أي خسائر أو خروقات في صفوف القوة.
وأكد البيان أن "هذه الأعمال التي تنفذها أيادي الإرهاب الجبانة لن تنال من عزيمتنا، ولن تزيدنا إلا إصرارا على مطاردة أوكار الإرهاب واقتلاعها من جذورها"، مضيفا أن المعسكر يواصل مهامه بكامل الجاهزية.
وأشار اللواء إلى أن التحقيقات انطلقت فور وقوع التفجير، مجددًا التزامه بمواصلة أداء واجبه في حماية الوطن وملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار ليبيا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسيرة مفخخة تستهدف "مزرعة نفط اليد الأمريكية" في دهوك
01:33 | 2025-07-16
وكالة الانباء الإيرانية: إسرائيل تفجر سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بطهران
09:40 | 2025-06-15
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)
13:53 | 2025-08-13
مسيرة "إسرائيلية" تستهدف سيارة جنوبي لبنان
14:39 | 2025-07-08
ليبيا
سيارة مفخخة
اللي
اللو
هام
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
46.06%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
اقتصاد
24.78%
09:22 | 2025-09-01
الدولار في بغداد.. انخفاض طفيف بأسعار الصرف
09:22 | 2025-09-01
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
17.89%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
محليات
11.28%
05:44 | 2025-09-01
الصحة تدعو خريجي هذه الكليات لملء استمارة التعيين
05:44 | 2025-09-01
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
من الأخير
المؤلفة قلوبهم.. يشعلون نار الطائفية - من الأخير م٢ - حلقة ٥٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-02
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
Live Talk
من الفكرة إلى التأثير .. عقلية صانع المحتوى الناجح - Live Talk - الحلقة ١٠٨ | 2025
10:30 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
اخترنا لك
غزة.. الفيروسات تنتشر في ظل التجويع
17:40 | 2025-09-02
حكم قضائي يخص إرسال ترامب قوات إلى لوس أنجلوس
16:10 | 2025-09-02
غزة.. واشنطن تكشف عن شرطين لإعادة إعمار القطاع
15:38 | 2025-09-02
ترامب يحسم الجدل: التقارير التي نشرت بشأن صحتي مزيفة
15:09 | 2025-09-02
موقف إيراني يخص أمريكا والدول الأوروبیة: ترید الانتقام لهزیمتها
14:37 | 2025-09-02
حاخام يصدر فتوى دينية غريبة للجنود المصابين بصدمة.. الكلاب تدخل معهم الحمام
14:25 | 2025-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.