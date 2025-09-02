حكم قضائي يخص إرسال ترامب قوات إلى لوس أنجلوس

وأشار القاضي بريير في حكمه، اليوم الثلاثاء، إلى أن إرسال لمحاربة أعمال الشغب في لوس أنجلوس بولاية في يونيو الماضي يخالف قانون Posse Comitatus الذي تبناه في عام 1878، الذي يحظر استخدام القوات المسلحة للحفاظ على الأمن داخل البلاد.وحظر القاضي على استخدام القوات المسلحة لهذا الغرض مرة أخرى، وأمهل الإدارة حتى يوم الجمعة لتقدم الطعن في حكمه.يشار إلى أن هذا الحظر يعتبر ساري المفعول في ولاية كاليفورنيا فقط، حيث صدر الحكم.ورحب حاكم الولاية غافين نيوسوم، الذي سبق لمكتبه أن رفع القضية ضد إدارة أمام المحكمة، بهذا الحكم، مشيرا إلى أن لوس أنجلوس حصلت "على الرد الضروري بشأن العسكرة غير التي قام بها ".يذكر أن الرئيس ترامب أرسل قوات ومشاة البحرية إلى مدينة لوس أنجلوس في يونيو الماضي على خلفية أعمال الشغب والاحتجاجات ضد سياسات إدارته في مجال الهجرة، وخصوصا ضد توقيف وترحيل المهاجرين.