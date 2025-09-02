غزة.. الفيروسات تنتشر في ظل التجويع

أفاد مسؤول طبي في ، بأن الفيروسات تنتشر في ظل التجويع الذي يشهده القطاع.

وقال مدير مستشفى الأطفال في الدكتور أحمد الفرا وفق ، "الوضع قاس مع توجه كثير من سكان شمال قطاع إلى مناطق الجنوب".

وأضاف "غياب الغذاء يساعد على انتشار الفيروسات مع أزمة حادة بالمنظومة الصحي".



الى ذلك، قال مدير في غزة الدكتور ، " تعج بالجرحى والمرضى ونسبة إشغال الأسِرة تجاوزت 250%".

وأضاف "شهر آب سجل أعلى مستوى في وفيات المجاعة ونتوقع تزايدها في الفترة المقبلة"، مردفا "انتشار كبير للأمراض التنفسية والجلدية في مخيمات النزوح بقطاع غزة".