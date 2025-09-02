الدفاع الإسرائيلية تعلن إطلاق قمر لأغراض التجسس

أعلنت في بيان لها، إطلاق القمر الصناعي "أوفيك 19" المخصص لأغراض التجسس.

وأضاف البيان أن الهدف من إطلاق القمر الصناعي هو التجسس العسكري وجمع المعلومات الاستخبارية.



وكان آخر الأقمار التي أطلقتها في هذا الإطار في مارس عام 2023.