"العالم امام خيار الحرب او السلم".. الصين تستعرض قوتها العسكرية بحضور بوتن وكيم

وحذر من أن العالم يواجه خيارا بين السلام أو الحرب، وتجاهل زعماء الغرب إلى حد كبير في الاحتفالات بينما كان بوتن وكيم - وهما منبوذان في الغرب بسبب حرب أوكرانيا وطموحات كيم النووية - ضيوف الشرف، بحسب رويترز.وتهدف هذه إلى إبراز القوة العسكرية الصينية ونفوذها الدبلوماسي، كما تأتي في وقت أدت فيه التعريفات التي يفرضها الرئيس الأميركي وسياساته المتقلبة إلى إجهاد علاقاتها مع الحلفاء والمنافسين على حد سواء.وقال شي أمام حشد من أكثر من 50 ألف متفرج في ميدان تيانانمين: "اليوم تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، الفوز للجميع أو الخسارة صفر"، مضيفا أن الشعب الصيني "يقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ".ثم تفقد شي، وهو يستقل سيارة مفتوحة، القوات والمعدات العسكرية المتطورة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت والطائرات بدون طيار تحت الماء و"الذئب الروبوتي" المسلح.وحلقت ت طائرات هليكوبتر تحمل لافتات كبيرة وطائرات مقاتلة في تشكيلات مختلفة خلال العرض الذي استمر 70 دقيقة والذي انتهى بإطلاق 80 ألف طائر "سلام".جلس شي بين وكيم في قاعة المشاهدة، وتبادل الحديث مرارًا مع الزعيمين، بينما كان آلاف الجنود والعتاد يستعرضون أمامهما، وكانت هذه أول مرة يظهر فيها الثلاثي معًا في العلن، فيما شكر بوتن لاحقًا نظيره الكوري الشمالي على شجاعة جنوده في القتال في الحرب بأوكرانيا، خلال اجتماع ثنائي في دار الضيافة الرسمية الصينية، وأعرب كيم عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لمساعدة .