الدفاع الإسرائيلية تعلن إطلاق قمر لأغراض التجسس
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
"العالم امام خيار الحرب او السلم".. الصين تستعرض قوتها العسكرية بحضور بوتن وكيم
دوليات
2025-09-03 | 02:38
السومرية
نيوز-دوليات
نظمت
الصين
، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 80 عاما على هزيمة
اليابان
في الحرب العالمية الثانية، فيما كان الحضور "شرقي بامتياز"، حيث تمت دعوة الرئيس الروسي فلادمير
بوتين
وزعيم
كوريا
الشمالية
كيم جونج اون
، في الاستعراض غير المسبوق للقوة.
وحذر
الرئيس الصيني شي جين بينغ
من أن العالم يواجه خيارا بين السلام أو الحرب، وتجاهل زعماء الغرب إلى حد كبير في الاحتفالات بينما كان بوتن وكيم - وهما منبوذان في الغرب بسبب حرب أوكرانيا وطموحات كيم النووية - ضيوف الشرف، بحسب رويترز.
وتهدف هذه
المناورات
إلى إبراز القوة العسكرية الصينية ونفوذها الدبلوماسي، كما تأتي في وقت أدت فيه التعريفات
الجمركية
التي يفرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وسياساته المتقلبة إلى إجهاد علاقاتها مع الحلفاء والمنافسين على حد سواء.
وقال شي أمام حشد من أكثر من 50 ألف متفرج في ميدان تيانانمين: "اليوم تواجه البشرية خيار السلام أو الحرب، الحوار أو المواجهة، الفوز للجميع أو الخسارة صفر"، مضيفا أن الشعب الصيني "يقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ".
ثم تفقد شي، وهو يستقل سيارة
ليموزين
مفتوحة، القوات والمعدات العسكرية المتطورة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت والطائرات بدون طيار تحت الماء و"الذئب الروبوتي" المسلح.
وحلقت ت طائرات هليكوبتر تحمل لافتات كبيرة وطائرات مقاتلة في تشكيلات مختلفة خلال العرض الذي استمر 70 دقيقة والذي انتهى بإطلاق 80 ألف طائر "سلام".
جلس شي بين
بوتين
وكيم في قاعة المشاهدة، وتبادل الحديث مرارًا مع الزعيمين، بينما كان آلاف الجنود والعتاد يستعرضون أمامهما، وكانت هذه أول مرة يظهر فيها الثلاثي معًا في العلن، فيما شكر بوتن لاحقًا نظيره الكوري الشمالي على شجاعة جنوده في القتال في الحرب بأوكرانيا، خلال اجتماع ثنائي في دار الضيافة الرسمية الصينية، وأعرب كيم عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لمساعدة
روسيا
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
