محكمة أمريكية تجمد صلاحيات ترامب باستخدام قانون الترحيل

وكان قد أصدر في مارس الماضي إعلانا لتفعيل "قانون الأعداء Alien Enemies Act" الصادر عام 1798، والذي يسمح بترحيل الأجانب في حال "وقع أي غزو أو توغل مفترس"، وذلك بهدف تسريع إجراءات الترحيل.وتبرز أهمية القرار في أن ، ومقرها مدينة ، تعد أول محكمة اتحادية تصدر حكما مباشرا بشأن هذا الإعلان، في قضية يرجح أن تصل إلى وفقا لوكالة رويترز.وقال ترامب في إعلانه إن من الضروري تفعيل القانون في القضايا المرتبطة بالفنزويليين المشتبه بانتمائهم إلى عصابة (Tren de Aragua) وعصابات أخرى، وذلك بسبب "الهجرة غير الجماعية".إلا أن المحكمة رأت أن قيام دولة بتشجيع مواطنيها على دخول بشكل غير قانوني "لا يمثل المعادل العصري لإرسال قوة مسلحة ومنظمة لاحتلال أو تعطيل أو إلحاق الأذى" بالبلاد. وأضافت حيثيات الحكم التي كتبتها القاضية ليزلي ساوثويك، المعيّنة من الرئيس الأسبق دبليو بوش، أنه "لا يوجد ما يثبت أن هذه الهجرة الجماعية كانت قوة مسلحة أو منظمات منظمة".وقد أيدت القرار القاضية إيرما كاريلو راميريز، المعيّنة من الرئيس ، بينما خالفه القاضي أندرو أولدهام، الذي عينه ترامب.وقال أناند بالاكريشنان، المحامي البارز في الأمريكي الذي رفع الدعوى ضد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته ووكالات من بينها : "إن توسيع لإجراءات الترحيل السريع قد عرض آلاف الأشخاص لنظام غير عادل واعتباطي مليء بالأخطاء".وأكد بالاكريشنان أن "قرار المحكمة يعيد التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن الناس يجب أن يحصلوا على حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة عندما تسعى الحكومة إلى ترحيلهم أو ترحيل أفراد عائلاتهم".