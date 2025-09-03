خلافا لإيران.. العراق غائب عن الاستعراض العسكري الصيني: هل يُحسب على المحور الغربي؟

وفي قائمة المدعوين للحفل الذي ينظم لأول مرة بعد عام 2015، يوجد كل من الرئيس الروسي ، والرئيس الكوري الجنوبي ، والملك الكمبودي، والرئيس الفيتنامي، والرئيس اللاوسي، والادندوسي، ورئيس الوزراء الماليزي، والرئيس المنغولي، ورئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس الوزراء النيبالي، والرئيس المالديفي، والرئيس الكازاخستاني، ورئيس أوزبكستان، ورئيس طاجيكستان، ورئيس قيرغيزستان، ورئيس ، ورئيس ، ورئيس أذربيجان، ورئيس وزراء أرمينيا، والرئيس الإيراني بزشكيان، ورئيس جمهورية ، ورئيس زيمبابوي، ورئيس صربيا، ورئيس سلوفاكيا، ورئيس كوبا، والرئيس المؤقت لميانمار.ومن الواضح غياب أي حضور عراقي في الحفل، الذي يبدو وكانه استعراض حلفاء محور الشرق وليس استعراض السلاح فحسب، ما يجعل محسوبا على المحور الغربي، لكن بذات الوقت، يحسب المحور الغربي العراق "متماهيا مع المحور الشرقي وايران"، ما يجعل العراق غير واضح المعالم والمتبنيات، حليف من وعدو من؟.وتطرح هذه المفارقة تساؤلات عن مصير العراق في حال اندلعت حرب عالمية، خصوصا وان الرئيس الصيني يقول ان العالم اليوم امام خيار "الحرب او السلام"، وردا على ظهور ثلاثي اقطاب المحور الشرقي معا لأول مرة، علق : ".تحياتي لبوتن وزعيم الشمالية وهم يتامران على ".