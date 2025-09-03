"شبيه بكورونا".. وباء جديد يجتاح غزة ويفتك بالأطفال

وأكد مدير والولادة في الدكتور أحمد الفرا، أن "الفيروس المنتشر أقرب ما يكون لمتحور ويصيب الأطفال بصورة أشد بسبب سوء التغذية ونقص المناعة".وأوضح أنه "يحمل أيضا أعراضا شبيهة بالإنفلونزا"، مشيرا إلى أن "غياب أجهزة التبخير العلاجية نتيجة انقطاع الكهرباء يزيد من خطورة الوضع، بينما يعاني الأطفال من الأرق نتيجة الخوف المستمر من أصوات التفجيرات".وقال الفرا إن "استهداف مجمع ناصر لم يكن الأول ولن يكون الأخير"، معتبرا أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد القتل عند قصفه المستشفى، واتخذ من ذريعة الكاميرا سببا لتبرير الهجوم".ولفت إلى أن "عدد القتلى نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 330 شخصا، بينهم 125 طفلا"، مضيفا أن "الجيش الذي يصف نفسه بالأكثر أخلاقية يقتل الأطفال بالتجويع".ودعا مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، إلى "التحرك العاجل لوقف ما وصفه بالإبادة المستمرة في القطاع".