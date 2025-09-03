تركيا.. سقوط طائرة اثناء رحلة تدريبية يودي بحياة فتاة

وبحسب هذه الوسائل، فإن "طائرة سقطت في حقل ذرة أثناء رحلة تدريبية، ما أدى إلى وفاة المتدرّبة على الطيران بِرفو هاتيب البالغة من العمر 31 عامًا".وذكرت أن "هاتيب أوغلو كانت تطير بمفردها".