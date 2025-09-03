إسرائيل تعلن احباط محاولة لاغتيال "وزير الامن القومي"

وأوضح في بيانه أنّ العملية جرت خلال الأسابيع الأخيرة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، حيث تم اعتقال خلية من نشطاء حماس من منطقة بالضفة الغربية، وفق قوله.وزعم التحقيق الأولي أنّ هؤلاء النشطاء عملوا تحت توجيه قيادة الحركة في ، وكانوا يخططون لاغتيال عبر استخدام مسيّرات مزوّدة بعبوات ناسفة.ووفقاً للشاباك، فإن أعضاء الخلية تمكنوا من شراء عدة طائرات مسيّرة، وكانوا يعتزمون تجهيزها بالمتفجرات وإطلاقها نحو هدفهم. وخلال الاعتقالات تم ضبط هذه المسيّرات، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة حجم شبكة الدعم والتمويل المرتبطة بالمجموعة.