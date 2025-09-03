الإعدام لرجل عذّب زوجته وأحرقها حية بسبب بشرتها الداكنة

وكان الجاني، المعروف باسم "كيشانداس" يعامل زوجته "لاكشمي" بقسوة منذ زواجهما العام 2016، ويُهينها باستمرار بوصفها بـ"كالي"، في إشارة إلى لونها.وفي ليلة الحادثة، أحضر "كيشانداس" زجاجة تحتوي على سائل بني زعم، لاحقًا، أنه "دواء لتفتيح البشرة"، ثم قام بسكبه على جسد زوجته وأشعل فيها النار باستخدام عود بخور، قبل أن يفرّ من المكان.ونُقلت لاكشمي إلى المستشفى بعد أن عثرت عليها أسرتها، وتوفيت متأثرة بحروقها.وقبل وفاتها، أدلت بإفادة كشفت فيها تفاصيل ما تعرّضت له من عنف، وسوء معاملة.واعتبر القاضي راهول الجريمة "من أبشع الجرائم" و"جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدًا أن الحكم بالإعدام جاء في إطار الردع لجريمة ترتكز على عنصرية مجتمعية ما زالت متجذرة في الهند.وأعلن محامو المتهم نيتهم استئناف الحكم، فيما أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية في البلاد.