بوتين: مستعد لمقابلة زيلنسكي

وقال في تصريح صحفي تابعته ، ان "الاتفاقيات مع مفيدة للطرفين"، مشيرا الى ان "الطلب العالمي على الطاقة يتزايد بما في ذلك في الصين".وذكر "سوف نزود الصين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز إجمالا"، لافتا الى "اننا نعارض انضمام أوكرانيا إلى ".وبين "اننا لا نحارب في أوكرانيا من أجل الحصول على أراض"، لافتا الى "اني مستعد لمقابلة لكن السؤال هو عن جدوى ذلك".وذكر ان "مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا مقابل الأراضي لم تطرح في قمة ألاسكا مع الرئيس "، مشيرا الى انه "إذا تم الإعداد جيدا للقاء مع زيلنسكي فأنا مستعد لذلك".وتابع " قلت للرئيس ترمب إنني مستعد للقاء زيلنسكي ولو كان مستعدا فليأت إلى "، مبينا ان "مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست مرتبطة بأي تبادل للأراضي".ولفت الى ان "صلاحيات زيلنسكي انتهت واللقاء معه لن يثمر نتائج"، مؤكدا "حاجة إلى استفتاء لحل القضية الإقليمية وهذا يتطلب إنهاء الأحكام العرفية وإجراء انتخابات".