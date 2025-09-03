الكارثة الأفغانية تحول المنازل الى قبور والقتلى أكثر من 1400

وقال البالغ من العمر 65 عاما وهو من سكان قرية مزار دارا "دفناهم باستخدام ألواح من الخشب والبلاستيك حتى لا يسقط التراب مباشرة على أجسادهم.. هذا كل ما استطعنا فعله".وقال مسؤولون في إدارة إن الزلزال الذي هز المنطقة عند منتصف الليل، وهو أعنف تشهده منذ سنوات، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وتدمير أكثر من 5000 منزل، لكن جهود الإنقاذ تقوضها قسوة الأحوال الجوية والتضاريس الوعرة.عادة ما تلف الجثث في أكفان وتدفن في قبور تغطى بألواح إسمنتية. لكن مع ندرة الأدوات ودمار المنازل، قال الناجون إنهم اضطروا إلى التصرف في ضوء المتاح، إذ انتشلوا الخشب والبلاستيك من بين الأنقاض لدفن الموتى.وقال خان البالغ من العمر 45 عاما "لم نشهد مثل هذا الزلزال في التاريخ قط". وكان يتحدث وهو جالس وسط أنقاض منزله الطيني الذي حوصر فيه اثنان من أبنائه، بينما لقي ثلاثة آخرون حتفهم من أفراد أسرته البالغ عددهم 12.وأضاف "فقدنا كل ممتلكاتنا، واستشهد الأطفال"، وكان محاطا بمنازل ذات جدران منهارة، تتدلى منها عوارض خشبية وسط الأنقاض، حيث جلس الأطفال بصمت.وقال "كان الزلزال قويا لدرجة أنه لم يترك أي فرصة للنجاة. بهزة واحدة، دمرت القرية بأكملها".ولا يزال معظم الناجين عالقين وسط الحطام، إذ يدفنون موتاهم في مقابر تضم حفرا حديثة الحفر لجثامين الأطفال والبالغين.ولم يتمكن أفراد الإغاثة من الوصول إلى القرى النائية إلا من وقت قصير فحسب. وفي ظل الأمطار، لم تصمد خيمة تحتمي فيها ست أسر بينما كانت طائرات الهليكوبتر تحلق فوقهم لنقل المصابين إلى المستشفى.وقال يونس "هطلت الأمطار الليلة الماضية، ولم يكن لدينا مأوى. خمس أو ست عائلات تحتمي في خيمة واحدة، ولا توجد أي مؤن. حتى الجثث ملقاة تحت المطر، تنتظر الدفن".وكان هناك نحو خمسين شخصا يحفرون بين الأنقاض بأيديهم دون أي أدوات، كان منهم المزارع ومربي الماشية نمير الله البالغ من العمر 30 عاما.وقال المتطوع من قرية تشابا دارا المجاورة "لا يزال الشهداء تحت الأنقاض والمصابون كثيرون جدا... الناس تركوا منازلهم ويعيشون الآن في حقول الذرة والبساتين في حالة رعب من الهزات الارتدادية التي تحدث كل بضع دقائق".وقالت في أفغانستان إن نقلت أكثر من 1900 شخص في 155 رحلة جوية على مدى يومين بينهم مئات المصابين، بالإضافة إلى توصيل 10 آلاف كيلوجرام من الإمدادات في أماكن مختلفة المنطقة.أدى زلزال في 2022 إلى مقتل نحو ألف شخص، وتسببت هزات أرضية متتالية في 2023 في تدمير قرى في هرات. كما شهدت البلاد هذا العام أربع هزات أرضية صغيرة.وتضرب كل جديدة دولة تعاني من الفقر والحرب وتناقص المساعدات، إذ تشير تقديرات إلى أن نصف السكان الذين يزيد عددهم على 40 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة حتى قبل زلزال يوم الأحد.وبعد مرور أكثر من يومين، كان سلام لا يزال ينتظر انتشال ابنه وابنته من بين أنقاض منزله. واستخدم هو وجيرانه مجارف وأيديهم في جهد يبطئه للغاية عدم وجود آلات للحفر. وقال: "اثنان من أبنائي لا يزالان تحت الأنقاض. لا نستطيع فعل شيء".