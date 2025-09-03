ألمانيا تعتمد إصلاحا أوروبيا موحدا لنظام اللجوء

وذكرت الألمانية في بيان: "أقر الألماني اليوم الأربعاء مشروعي قانونين لإدراج إصلاحات نظام الأوروبي الجديد (GEAS) ضمن التشريعات الوطنية. بما يتيح، تهيئة الظروف اللازمة لتقييد الهجرة وتنظيمها وتبسيطها بشكل أكثر فعالية في أوروبا".وأوضحت أن الإصلاح "ضروري لإنهاء الضغط الهائل على منظومة اللجوء في ".