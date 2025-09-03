"نظفوا كل شيء لمسه".. الطاقم المرافق للزعيم الكوري الشمالي يمحو اثاره في الصين

وأظهر مقطع مصور، الفريق الكوري الشمالي وهو يقوم بجمع وتنظيف كل الأغراض التي استخدمها كيم خلال اللقاء. وتم ذلك بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه مع على هامش مشاركتهما في احتفالات بالذكرى 80 للحرب العالمية الثانية.وتعد هذه الإجراءات جزءًا من البروتوكول الأمني المتبع عادة في زيارات كيم الخارجية، إذ تُعرف بتشديد الرقابة على كل ما يتعلق بزعيمها، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية.