تقرير للطاقة الذرية يتحدث عن مخزون إيران من اليورانيوم
ترامب: سنفرض عقوبات على الهند وأنهينا 7 حروب.. ماذا بشأن بوتين وبايدن؟

دوليات

2025-09-03 | 12:16
ترامب: سنفرض عقوبات على الهند وأنهينا 7 حروب.. ماذا بشأن بوتين وبايدن؟
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ان بلاده تعمل على فرض عقوبات جديدة على الهند، فيما أشار الى ان ادارته انهت 7 حروب.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إنه "نعمل على فرض عقوبات إضافية على الهند، لاستيرادها النفط الروسي الذي كلف موسكو مئات مليارات الدولارات"، مبيناً أنه "ساعدنا الصين في الحصول على حريتها ولكننا لم نحصل منها على التقدير الذي نستحقه".
وتابع، أن "الديمقراطيين يحاولون لفت الانتباه عن الإنجازات التي أحققها"، مؤكداًُ أنه "سننشر قوات إضافية في بولندا إذا أرادت ذلك وقواتنا ستبقى هناك".
وأكمل: "تمكنت من إنهاء 7 حروب، وعلينا أن نتحدث عن عظمة بلادنا"، مردفاً أن "الرئيس بوتين يعرف موقفي وأنتظر اتخاذه قرارا بشأن أوكرانيا خلال أسبوعين وبعدها سنرى ما سيحصل".
ولفت الى ان "فنزويلا ترسل ملايين الأشخاص إلى بلادنا والكثير منهم رجال عصابات ومجرمون"، موضحاً أنه "ندفع ثمنا كبيرا بسبب عدم كفاءة إدارة بايدن".
وأوضح أنه "يمكننا تفادي الإغلاق الحكومي وإقرار موازنة ممتازة، والديمقراطيون مرضى وسنحقق نتائج ممتازة في الانتخابات المقبلة"، مردفاً أن "الصناعات تعود إلى بلادنا بسبب الرسوم الجمركية".
واستطرد بالقول: "الديمقراطيين يرفضون مكافحة الجريمة"، مبيناً أن "بولندا دولة حليفة ولم نفكر بسحب قواتنا منها".
وأضاف، أن "نصف الحروب التي أنهيتها بفضل الرسوم الجمركية واتفاقات التجارة، وأريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف".
واختتم قوله بان "الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".
