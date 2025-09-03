ترامب: سنفرض عقوبات على الهند وأنهينا 7 حروب.. ماذا بشأن بوتين وبايدن؟

وقال في مؤتمر صحفي، إنه "نعمل على فرض عقوبات إضافية على الهند، لاستيرادها النفط الروسي الذي كلف مئات مليارات الدولارات"، مبيناً أنه "ساعدنا في الحصول على حريتها ولكننا لم نحصل منها على التقدير الذي نستحقه".وتابع، أن "الديمقراطيين يحاولون لفت الانتباه عن الإنجازات التي أحققها"، مؤكداًُ أنه "سننشر قوات إضافية في بولندا إذا أرادت ذلك وقواتنا ستبقى هناك".وأكمل: "تمكنت من إنهاء 7 حروب، وعلينا أن نتحدث عن عظمة بلادنا"، مردفاً أن "الرئيس يعرف موقفي وأنتظر اتخاذه قرارا بشأن أوكرانيا خلال أسبوعين وبعدها سنرى ما سيحصل".ولفت الى ان "فنزويلا ترسل ملايين الأشخاص إلى بلادنا والكثير منهم رجال عصابات ومجرمون"، موضحاً أنه "ندفع ثمنا كبيرا بسبب عدم كفاءة إدارة بايدن".وأوضح أنه "يمكننا تفادي الإغلاق الحكومي وإقرار موازنة ممتازة، والديمقراطيون مرضى وسنحقق نتائج ممتازة في الانتخابات المقبلة"، مردفاً أن "الصناعات تعود إلى بلادنا بسبب الرسوم ".واستطرد بالقول: "الديمقراطيين يرفضون مكافحة الجريمة"، مبيناً أن "بولندا دولة حليفة ولم نفكر بسحب قواتنا منها".وأضاف، أن "نصف الحروب التي أنهيتها بفضل الرسوم الجمركية واتفاقات التجارة، وأريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف".واختتم قوله بان "الحرب في أوكرانيا أسوأ نزاع منذ الحرب العالمية الثانية".