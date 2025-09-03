بشأن أوكرانيا.. انتهاء مهلة ترامب لبوتين دون توقف القتال

وفي 14 من يوليو الماضي، وخلال مؤتمره الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف ، هدد بفرض رسوم ثانوية على إذا لم يوافق على صفقة تنهي الحرب خلال 50 يوما.وفي 29 يوليو، اختصر ترامب المهلة إلى 10 أو 12 يوما. لكنه بعد ذلك استضاف بوتين في قاعدة "إلمندورف " في أنكوراج بألاسكا يوم 15 أغسطس، اللقاء استمر ثلاث ساعات لكنه لم يسفر عن عقوبات جديدة، أو اتفاق على وقف إطلاق النار.والأسبوع الماضي، فرضت رسوما جمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي، لكن نيودلهي انتقدت الخطوة واتهمت واشنطن بالنفاق، مشيرة إلى أن تعد المشتري الأكبر للطاقة الروسية لكنها لم تتعرض لإجراءات مشابهة.ولم يعلن ولا ترامب، بعد عن إجراءات اقتصادية مباشرة لمعاقبة بوتين على عدم التزامه بالمهلة.وذكرت "نيوزويك" أن الهدف من مهلة الخمسين يوما هو الضغط على بوتين للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن مراقبين اعتبروا أن تلك المهلة منحت بوتين مساحة زمنية لمواصلة العمليات العسكرية.لكن مسؤول بالبيت الأبيض، أعاد التذكير بما قاله ترامب في 25 من أغسطس بأن روسيا قد تواجه "عقوبات كبيرة"، مؤكدا أن الحرب يجب أن تنتهي.وأضاف: "ستضر الحرب اقتصادية بروسيا، وهو (ترامب) لا يريد ذلك. وكما صرح، فإنه سيعرف في الأسابيع المقبلة ما الذي سيفعله"، مشيرا إلى تصريحات ترامب السابقة بأن الأمر قد يشمل "عقوبات ضخمة أو رسوم جمركية ضخمة أو كليهما".كما طرح ترامب خيار عدم فعل أي شيء والقول "إنها معركتكم".وقال بوييتشكو، المدير التنفيذي لمؤسسة "الأمل من أجل أوكرانيا"، إن مهلة ترامب لم تحقق أي تقدم لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وأوضح أن بوتين استغل مهلة الـ50 يوما لإنهاء عزلته الدبلوماسية بعد قمة ألاسكا، مشيرا إلى أن ترامب فشل في تنفيذ وعوده بفرض عقوبات، في وقت كثّف فيه بوتين هجماته على المدنيين.فيما اعتبر ، خبير العقوبات والمستشار في كلية الدبلوماسية بجامعة سيتون هول، أن العقوبات الثانوية التي هدد ترامب بفرضها على روسيا "مجرد مسرحية"، مؤكدا أن الصواريخ التي تحلق فوق كييف تثبت ذلك، مشيرا إلى أن المهلة "لم تكن سلاحا بل مجرد ورقة كلامية".ولم تلح في الأفق أي تطورات بخصوص القمة الثنائية التي ستجمع بين بوتين ونظيره .وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة الماضية، إن عمل الخبراء على تحضير الاجتماع بين بوتين وزيلينسكي لم يشهد أي تقدم كبير بعد، مشيراً إلى أن روسيا ما تزال مهتمة وجاهزة لعقد المحادثات.