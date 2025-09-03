الصفحة الرئيسية
تقرير للطاقة الذرية يتحدث عن مخزون إيران من اليورانيوم
"إذا كان مستعدا للقاء".. بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
دوليات
2025-09-03 | 13:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
دعا الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
، الأربعاء، نظيره الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
إلى زيارة العاصمة الروسية
موسكو
إذا كان مستعدا لعقد لقاء.
وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته
الصين
، قال
بوتين
: "قلت - نعم، هذا ممكن (عقد لقاء مع زيلينسكي). في النهاية، إذا كان
زيلينسكي
مستعدا، فليأت إلى
موسكو
".
وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
بأن موسكو لا تخطط حاليا لعقد لقاء بين الرئيس
فلاديمير بوتين
وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدا استعداد بوتين للاجتماع عندما يتم التحضير للقاء.
وأوضح
لافروف
أن المقترحات الأمريكية التي رفضها زيلينسكي كانت تشكل في نظر
الإدارة الأمريكية
أساسا لحل الأزمة، ولفت إلى أن
روسيا
وافقت على إظهار مرونة في عدد من القضايا التي أثارها
ترامب
.
وأفادت صحيفة China Daily بأنه يتعين على زيلينسكي لكي يتمكن من عقد اجتماع مثمر مع الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين، أن يبذل الجهود أولا للتوصل إلى حلول وسط بشأن جوانب النزاع الأوكراني الرئيسية.
وأضافت في مقالة في افتتاحية مخصصة لآفاق الحوار السلمي حول أوكرانيا: "يجب تذكير زيلينسكي بأنه من المستبعد أن يحقق أي لقاء له مع بوتين النتيجة المرجوة، قبل أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية التي تسببت باندلاع النزاع".
وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي "الذي لا يجرؤ على انتقاد
الولايات المتحدة
أو
الدول الأوروبية
"، يحاول اتهام موسكو "بأنها تفعل كل شيء" لمنع اجتماعه مع بوتين.
ونوهت الصحيفة بالتناقض السائد في تصرفات نظام كييف، الذي بدلا من بذل الجهود لاستعادة السلام، يعمل بكل جهده لتعقيد الوضع بما في ذلك من خلال ضرب منشآت الطاقة، وخاصة تلك التي تزود هنغاريا وسلوفاكيا بالنفط.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الأربعاء، إنه ليس لديه أي رسالة أخرى لنظيره الروسي فلاديمير بوتين وينتظر قرارا في الوقت الذي تواصل فيه روسيا إظهار عدم الاهتمام تقريبا بإنهاء حربها مع أوكرانيا.
وأضاف ترامب للصحفيين في
البيت الأبيض
"ليس لدي رسالة إلى الرئيس بوتين... إنه يعرف موقفي وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى. ومهما كان قراره، فإما أن نكون سعداء به أو غير ذلك، وإذا كنا غير سعداء به، سترون ما سيحدث".
مقالات ذات صلة
للقاء بوتين.. وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو
15:27 | 2025-06-22
زيلينسكي مستعد لمناقشة "قضية الأراضي" بالاجتماع الثلاثي
15:28 | 2025-08-17
ترامب يعلن عن "تقدم كبير" خلال لقاء بوتين مع ويتكوف
13:38 | 2025-08-06
ترامب يدعو زيلينسكي الى عدم استهداف موسكو
13:26 | 2025-07-15
بوتين
روسيا
اوكرانيا
زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
الإدارة الأمريكية
الولايات المتحدة
الدول الأوروبية
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
41.79%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
26.26%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.94%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
محليات
15.01%
10:03 | 2025-09-03
بعد عطلة الغد.. هل سيشهد العراقيون عطلا أخرى خلال أيلول الحالي؟
10:03 | 2025-09-03
اخترنا لك
تقرير للطاقة الذرية يتحدث عن مخزون إيران من اليورانيوم
16:07 | 2025-09-03
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع لحزب الله في لبنان
15:47 | 2025-09-03
مصرع 15 شخصا بانحراف قطار في لشبونة
15:37 | 2025-09-03
الحوثيون يعلنون قصف هدف في حيفا
15:30 | 2025-09-03
انفجار عبوة داخل سيارة في دمشق
15:00 | 2025-09-03
سبع دول تعرب عن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وزيلينسكي
14:38 | 2025-09-03
