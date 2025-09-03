"إذا كان مستعدا للقاء".. بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو

وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته ، قال : "قلت - نعم، هذا ممكن (عقد لقاء مع زيلينسكي). في النهاية، إذا كان مستعدا، فليأت إلى ".وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لا تخطط حاليا لعقد لقاء بين الرئيس وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدا استعداد بوتين للاجتماع عندما يتم التحضير للقاء.وأوضح أن المقترحات الأمريكية التي رفضها زيلينسكي كانت تشكل في نظر أساسا لحل الأزمة، ولفت إلى أن وافقت على إظهار مرونة في عدد من القضايا التي أثارها .وأفادت صحيفة China Daily بأنه يتعين على زيلينسكي لكي يتمكن من عقد اجتماع مثمر مع الرئيس الروسي بوتين، أن يبذل الجهود أولا للتوصل إلى حلول وسط بشأن جوانب النزاع الأوكراني الرئيسية.وأضافت في مقالة في افتتاحية مخصصة لآفاق الحوار السلمي حول أوكرانيا: "يجب تذكير زيلينسكي بأنه من المستبعد أن يحقق أي لقاء له مع بوتين النتيجة المرجوة، قبل أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية التي تسببت باندلاع النزاع".وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي "الذي لا يجرؤ على انتقاد أو "، يحاول اتهام موسكو "بأنها تفعل كل شيء" لمنع اجتماعه مع بوتين.ونوهت الصحيفة بالتناقض السائد في تصرفات نظام كييف، الذي بدلا من بذل الجهود لاستعادة السلام، يعمل بكل جهده لتعقيد الوضع بما في ذلك من خلال ضرب منشآت الطاقة، وخاصة تلك التي تزود هنغاريا وسلوفاكيا بالنفط.من جانبه، قال الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، إنه ليس لديه أي رسالة أخرى لنظيره الروسي فلاديمير بوتين وينتظر قرارا في الوقت الذي تواصل فيه روسيا إظهار عدم الاهتمام تقريبا بإنهاء حربها مع أوكرانيا.وأضاف ترامب للصحفيين في "ليس لدي رسالة إلى الرئيس بوتين... إنه يعرف موقفي وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى. ومهما كان قراره، فإما أن نكون سعداء به أو غير ذلك، وإذا كنا غير سعداء به، سترون ما سيحدث".