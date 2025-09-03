Alsumaria Tv
"إذا كان مستعدا للقاء".. بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو

دوليات

2025-09-03 | 13:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;إذا كان مستعدا للقاء&quot;.. بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
134 شوهد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى زيارة العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعدا لعقد لقاء.

وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته الصين، قال بوتين: "قلت - نعم، هذا ممكن (عقد لقاء مع زيلينسكي). في النهاية، إذا كان زيلينسكي مستعدا، فليأت إلى موسكو".
وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو لا تخطط حاليا لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدا استعداد بوتين للاجتماع عندما يتم التحضير للقاء.
وأوضح لافروف أن المقترحات الأمريكية التي رفضها زيلينسكي كانت تشكل في نظر الإدارة الأمريكية أساسا لحل الأزمة، ولفت إلى أن روسيا وافقت على إظهار مرونة في عدد من القضايا التي أثارها ترامب.
وأفادت صحيفة China Daily بأنه يتعين على زيلينسكي لكي يتمكن من عقد اجتماع مثمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يبذل الجهود أولا للتوصل إلى حلول وسط بشأن جوانب النزاع الأوكراني الرئيسية.
وأضافت في مقالة في افتتاحية مخصصة لآفاق الحوار السلمي حول أوكرانيا: "يجب تذكير زيلينسكي بأنه من المستبعد أن يحقق أي لقاء له مع بوتين النتيجة المرجوة، قبل أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق حول القضايا الرئيسية التي تسببت باندلاع النزاع".
وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي "الذي لا يجرؤ على انتقاد الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية"، يحاول اتهام موسكو "بأنها تفعل كل شيء" لمنع اجتماعه مع بوتين.
ونوهت الصحيفة بالتناقض السائد في تصرفات نظام كييف، الذي بدلا من بذل الجهود لاستعادة السلام، يعمل بكل جهده لتعقيد الوضع بما في ذلك من خلال ضرب منشآت الطاقة، وخاصة تلك التي تزود هنغاريا وسلوفاكيا بالنفط.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ليس لديه أي رسالة أخرى لنظيره الروسي فلاديمير بوتين وينتظر قرارا في الوقت الذي تواصل فيه روسيا إظهار عدم الاهتمام تقريبا بإنهاء حربها مع أوكرانيا.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "ليس لدي رسالة إلى الرئيس بوتين... إنه يعرف موقفي وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى. ومهما كان قراره، فإما أن نكون سعداء به أو غير ذلك، وإذا كنا غير سعداء به، سترون ما سيحدث".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
