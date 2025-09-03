"عربات جدعون".. إسرائيل تعلن بدء المرحلة الثانية في غزة

وجاء إعلان على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، خلال جولة له في في قطاع ، قبيل بدء الهجوم المخطط على على المدينة الواقعة في شمال القطاع الفلسطيني المحاصر.ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في موقع " "، زار زامير الميدان مع رئيس اللواء يارون فينكلمان وقادة آخرين، حيث تلقوا إحاطة تشغيلية من الفرقة 162 التابعة للجيش.وقال زامير: "نحن نكثف القتال في الساحة المركزية، في قطاع غزة، ونعمق ضرباتنا ضد منظمة حماس الإرهابية".وأضاف "تعمل قوات جيش الجيش الإسرائيلي في المناطق المطلة على المدينة، وبالأمس بدأنا استدعاء كبير من الاحتياط لمواصلة تكثيف الضربة ضد حماس".وخاطب القادة والجنود مباشرة: "أنتم تواجهون أحد أكبر التحديات في تاريخ . لقد دخلنا المرحلة الثانية من عربة عملية جدعون لتحقيق أهداف هذه الحرب. إعادة رهائننا هي مهمة أخلاقية ووطنية. سنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها".نزوحباليوم نفسه، قال مسؤول كبير في إن تل أبيب تتوقع أن يؤدي هجومها للسيطرة على مدينة غزة إلى نزوح مليون فلسطيني، متحدثا عن التخطيط لإقامة "منطقة إنسانية" جديدة لهم.واضطرت الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس على في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الغالبية العظمى من سكان القطاع الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، للنزوح مرات عدة.وأقرت الحكومة الإسرائيلية في أغسطس/آب المنقضي، خطة للسيطرة على غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، وبدأت هذا الأسبوع حشد قواتها بعدما استدعت عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.ويعيش نحو مليون شخص في المدينة الواقعة بشمال قطاع غزة.وقال مسؤول رفيع في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن "الأيام الأخيرة شهدت حركة نزوح من الشمال إلى الجنوب".وأضاف المسؤول في الوحدة التابعة لوزارة الدفاع والذي تحدث للصحفيين بشرط عدم كشف هويته "حتى الآن، غادر حوالي 70 ألف غزّي شمال القطاع"، موضحا أن السلطات الإسرائيلية تتوقع أن "ينزح مليون شخص" نحو الجنوب، من دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك."لا مفر منه"وكان الجيش الإسرائيلي أكد أواخر الشهر المنصرم أن نزوح سكان مدينة غزة أمر "لا مفر منه"، معلنا أن المدينة هي "منطقة قتال خطيرة".واعتبرت إخلاء المدينة من سكانها "مستحيلا"، وأن الخطط لذلك "غير قابلة للتنفيذ".وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل "تسعى لتحديد منطقة إنسانية"، وسيتم الإعلان عنها رسميًا في الأيام المقبلة.ومن المقرر أن تمتد هذه المنطقة من مجموعة من مخيمات اللاجئين في وسط غزة إلى منطقة المواصي الساحلية جنوبا كما ستمتد نحو الشرق، بحسب المسؤول.وسبق أن صنفت إسرائيل في بداية الحرب المواصي "منطقة إنسانية"، لكن خيم النازحين فيها لم تسلم من القصف المتكرر للجيش الإسرائيلي.