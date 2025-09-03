الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين من اليمن

وقال الجيش في بيانين تفصل بينهما حوالى 10 ساعات، إنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من ، مع تفعيل صفارات الإنذار مرتين.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها صاروخ أطلق من اليمن بتفعيل صفارات الإنذار داخل منذ الضربة الإسرائيلية على التي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى الخميس الماضي.



من جانبهم، تبنى الحوثيون الهجوم الذي وصفوه بأنه "عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".



وقالوا إن الهجوم تم بواسطة "صاروخين باليستيين أحدهما نوع فلسطين2 المتشظي ذو الرؤوس المتعددة، والآخر نوع ذو الفقار، استهدفا أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة المحتلة".



وأوضحوا أن "العمليات مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة".



والرهوي أكبر مسؤول سياسي يقتل في تداعيات المواجهة اليمنية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع .



وأثار إعلان مقتل رئيس حكومة الحوثيين ووزراء فيها غضب الحوثيين الذين توعدوا بمواصلة هجماتهم على الدولة العبرية في مسار "ثابت وتصاعدي".