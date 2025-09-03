سبع دول تعرب عن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وزيلينسكي

وكتب سيبيغا في حسابه على منصة "إكس" : "هناك ما لا يقل عن سبع دول أعربت عن استعدادها لاستضافة للقاء قادة أوكرانيا وروسيا، وهي ، (الفاتيكان)، ، ، وثلاث دول خليجية".وأضاف: "هذه مقترحات جدية، وزيلينسكي مستعد لمثل هذا اللقاء".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء دعا ، إلى زيارة العاصمة الروسية إذا كان مستعدا لعقد لقاء.وسبق أن صرح وزير الخارجية الروسي بأن موسكو لا تخطط حاليا لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، مؤكدا استعداد الرئيس الروسي للاجتماع عند ظهور جدول أعمال لهذا اللقاء.