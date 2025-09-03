انفجار عبوة داخل سيارة في دمشق

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأربعاء، بانفجار عبوة داخل سيارة في العاصمة السورية دمشق.

​

وقالت تلك الوسائل، "انفجار عبوة كانت مزروعة داخل سيارة في منطقة "المزة 86" في دمشق".

وأضافت أن "الأضرار مادية فقط"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قالت الإخبارية السورية عن مصدر بوزارة الداخلية، "انفجار منطقة المزة بدمشق نجم عن عبوة ناسفة والأضرار مادية فقط".