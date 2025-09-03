الحوثيون يعلنون قصف هدف في حيفا

أعلنت حركة في (الحوثيون)، مساء الأربعاء، عن قصف هدف في المحتلة.

وقال الناطق العسكري باسم ، "استهدفنا بالصواريخ هدفا حساسا غرب المحتلة والعملية حققت أهدافها".

وأضاف "قصفنا بطائرة مسيرة هدفا في المحتلة والعملية حققت أهدافها"، مردفا "مستمرون في أداء واجبنا تجاه حتى رفع الحصار ووقف العدوان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتراض صاروخين أطلقا من .