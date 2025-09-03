مصرع 15 شخصا بانحراف قطار في لشبونة

لقي 15 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، بانحراف قطار عن سكته في عاصمة .

وقالت وكالة "رويترز"، " 15 شخصا في انحراف قطار عن سكته في بالبرتغال".

من جانبه، قال رئيس للحماية المدنية ، إن عدداً من الأشخاص لا يزالون محاصَرين في موقع الحادث، وإن شخصين في حالة خطيرة.



وذكرت صحيفة "أوبسرفادور"، أن أحد الكابلات انفلت على طول مسار السكة، ما أدى إلى فقدان العربة السيطرة واصطدامها بمبنى مجاور.