الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع لحزب الله في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن قصف موقع لحزب الله جنوبي .

وقال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا قبل قليل أهدافا لحزب الله في ". وأضاف "هاجمنا منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين"، مردفا "هاجمنا موقعا لحزب الله في قرية أنصارية جنوبي استخدم لتخزين آليات هندسية".