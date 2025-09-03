تقرير للطاقة الذرية يتحدث عن مخزون إيران من اليورانيوم

وذكر التقرير الذي أعدته الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها أن التقديرات لمخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام بحلول 13 يونيو 2025، ما يمثل زيادة بمقدار 32.3 كيلوغرام مقارنة بالتقييم الصادر في مايو 2025.وأوضح التقرير أن هذه البيانات "تستند إلى المعلومات التي قدمتها إيران، وأنشطة التحقق التي أجرتها الوكالة خلال الفترة بين 17 مايو 2025 و12 يونيو 2025 (اليوم الذي سبق بدء الهجمات العسكرية)، إضافة إلى تقديرات استندت إلى عمليات التشغيل السابقة للمنشآت المعنية".وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى لا يفصله سوى خطوة تقنية قصيرة من مستويات تخصيب اليورانيوم لصنع الأسلحة البالغة 90%، موضحا أن نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد تكفي نظريا لإنتاج قنبلة نووية واحدة إذا جرى رفع التخصيب إلى 90%.وأضاف التقرير أن الوكالة لم تتمكن منذ 13 يونيو الماضي من القيام بعمليات التحقق الميدانية لجمع بيانات مستقلة عن الأنشطة النووية الإيرانية والتحقق أيضا من البيانات الإيرانية التي تُستخدم لتقدير التغييرات في المخزون الذي تم الإعلان عنه سابقا.يذكر أن شنت عملية ضد إيران في ليلة 13 يونيو، متهمة إياها بمتابعة برنامج نووي عسكري سري، وشملت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها مجموعات التخريب منشآت ذرية وجنرالات وفيزيائيين نوويين بارزين وقواعد جوية.من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجمات من جانبها، حيث تبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت بهجوم واحد ليلة 22 يونيو على المنشآت النووية الإيرانية.وفي ردها على ، شنت ضربات صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في مساء يوم 23 يونيو، كما صرحت عن عدم نيتها مزيدا من التصعيد.