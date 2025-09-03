10 مصابين بغارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان

أعلنت ، مساء الأربعاء، عن إصابة 10 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب البلاد.





وقالت في بيان، "10 مصابين بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن قصف موقع لحزب الله جنوبي .