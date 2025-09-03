ترامب ينتقد الصين: لست راضيا لتقييمها بشأن النصر على النازية

وقال خلال لقاء مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي في ردا على سؤال ذي صلة: "لقد ساعدنا كثيرًا عندما يتحدثون عن الحرية. أعتقد، وآمل أن أكون مخطئا، لكن يبدو لي أنه لم يتم التعبير عن الامتنان الكافي للولايات المتحدة لمساعدتها الصين في تحقيق الحرية".وأضاف: "كنت مندهشا جدا من الرئيس ، إنه صديقي، لكني أعتقد أنه كان ينبغي ذكر خلال هذا الخطاب"، مشيرا إلى أنه شاهد الحفل واعتبره جميلا.وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن الحفل كان جميلا، أنا معجب به. أفهم أنهم فعلوا ذلك على أمل أن أشاهده. وقد شاهدته".وشهدت العاصمة الصينية يوم الأربعاء، احتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد الغزاة اليابانيين وفي الحرب العالمية الثانية، تخللها عرض عسكري واسع النطاق في ميدان تيانانمن.