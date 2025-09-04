مايكرفون مفتوح يلتقط محادثة خاصة مثيرة بين الرئيس الصيني وبوتن

والتقط تسجيل صوتي الزعيم الروسي ونظيره الصيني وهما يتحدثان على انفراد عن إمكانية العيش حتى 150 سنة، على هامش العرض العسكري الذي نظمته بكين بمناسبة ، ووفقا لتسجيل صوتي بثه "سي سي تي في"، سمع الزعيمان وهما يتحدثان عن احتمالية تحقيق الخلود عبر عملية زراعة الأعضاء والتقنيات الطبية المتقدمة.وقال شي لبوتين: "في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن 70، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا"، وذلك بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".وأجاب : "مع تطور يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود"، مضيفا: "التوقعات تشير إلى أن هذا قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما".وأكد بوتين لاحقا، في مؤتمر صحفي أنه ناقش هذا الموضوع مع شي، مشيرا الى ان "الوسائل الحديثة لتحسين ، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".واستضافت ، الأربعاء، العديد من قادة العالم من بينهم بوتين، والزعيم الكوري الشمالي ، في عرض عسكري بمناسبة مرور 80 عاما النصر.