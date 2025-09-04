ترامب يتجاوز دعوة ماسك باجتماع أقطاب شركات التكنولوجيا

وحسب ، فإن قائمة الضيوف تشمل المؤسس المشارك لمايكروسوفت والرئيس التنفيذي لآبل ، والرئيس التنفيذي لميتا ، إضافة إلى نحو 12 شخصية تنفيذية أخرى من أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.ويسجل غياب لافت لإيلون ماسك الذي كان في وقت سابق حليفا مقربا من وكلفه الرئيس بتولي وكالة الكفاءة الحكومية التي أنشأها لخفض النفقات، إلا أن ماسك دخل في خلاف علني مع ترامب مطلع هذا العام.وسيقام في حديقة الورود التي أعاد ترامب تصميمها مؤخرا، حيث رصفت أرضيتها بالأحجار وزودت بطاولات وكراس ومظلات تشبه بشكل لافت الترتيبات الخارجية في نادي "مارالاغو" بولاية فلوريدا.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنجل في بيان: "نادي حديقة الورود في البيت الأبيض هو أكثر الأماكن سخونة في ، وربما في العالم. الرئيس يتطلع إلى استقبال كبار قادة الأعمال والسياسة والتكنولوجيا في هذا العشاء، وفي لقاءات عديدة مقبلة على الباحة الجديدة والجميلة للحديقة".ويأتي هذا الحدث عقب اجتماع لفريق العمل الجديد لتعليم في البيت الأبيض، برئاسة السيدة الأولى ، حيث من المتوقع أن يشارك بعض المدعوين في العشاء أيضا في الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير برامج تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للشباب الأمريكي.