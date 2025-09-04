الصفحة الرئيسية
ترامب يتجاوز دعوة ماسك باجتماع أقطاب شركات التكنولوجيا
دوليات
2025-09-04 | 02:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
234 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
يستضيف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
مساء اليوم الخميس عشاء في
البيت الأبيض
يحضره أقطاب شركات التكنولوجيا.
وحسب
البيت الأبيض
، فإن قائمة الضيوف تشمل المؤسس المشارك لمايكروسوفت
بيل غيتس
والرئيس التنفيذي لآبل
تيم كوك
، والرئيس التنفيذي لميتا
مارك زوكربيرج
، إضافة إلى نحو 12 شخصية تنفيذية أخرى من أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويسجل غياب لافت لإيلون ماسك الذي كان في وقت سابق حليفا مقربا من
ترامب
وكلفه الرئيس بتولي وكالة الكفاءة الحكومية التي أنشأها لخفض النفقات، إلا أن ماسك دخل في خلاف علني مع ترامب مطلع هذا العام.
وسيقام
العشاء
في حديقة الورود التي أعاد ترامب تصميمها مؤخرا، حيث رصفت أرضيتها بالأحجار وزودت بطاولات وكراس ومظلات تشبه بشكل لافت الترتيبات الخارجية في نادي "مارالاغو" بولاية فلوريدا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض
ديفيس
إنجل في بيان: "نادي حديقة الورود في البيت الأبيض هو أكثر الأماكن سخونة في
واشنطن
، وربما في العالم. الرئيس يتطلع إلى استقبال كبار قادة الأعمال والسياسة والتكنولوجيا في هذا العشاء، وفي لقاءات عديدة مقبلة على الباحة الجديدة والجميلة للحديقة".
ويأتي هذا الحدث عقب اجتماع لفريق العمل الجديد لتعليم
الذكاء الاصطناعي
في البيت الأبيض، برئاسة السيدة الأولى
ميلانيا ترامب
، حيث من المتوقع أن يشارك بعض المدعوين في العشاء أيضا في الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير برامج تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للشباب الأمريكي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب
ماسك
امريكا
الذكاء الاصطناعي
ميلانيا ترامب
السومرية نيوز
مارك زوكربيرج
ولاية فلوريدا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سومرية نيوز
