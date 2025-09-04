بوتين يتوعد بالحل العسكري في حال فشل التفاوض بشأن أوكرانيا

وأضاف ، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى : "إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية".وجدد بوتين، البالغ من العمر 72 عاما، ثقته في تحقيق النصر في ، قائلا إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في جميع جبهات القتال، مضيفا أن احتياطيات القوات الأوكرانية قد استُنزفت.كما شكك الرئيس الروسي مجددا في شرعية الرئيس الأوكراني للتفاوض، مكررا حجته بأن ولاية الدستورية انتهت العام الماضي.ويواصل زيلينسكي قيادة أوكرانيا بموجب حالة الأحكام العرفية، التي تتيح له البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته، وفقا للدستور.ووصف بوتين الحوار مع زيلينسكي بأنه "طريق مسدود"، لكنه في الوقت نفسه أشاد بالرئيس الأميركي ، الذي يدفع باتجاه عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.وأكد بوتين أنه يرى "نورا في نهاية النفق" بفضل موقف الجديدة، مضيفا: "إذا غلب المنطق، يمكن التوصل إلى نهاية مقبولة للصراع في أوكرانيا".ولم يوضح بوتين ما قد تبدو عليه هذه النهاية بشكل ملموس، لكنه نفى أن تكون قد ربطت الضمانات الأمنية لجارتها بمطالب إقليمية مباشرة.