برلين.. دهس جماعي يوقع مصابين بينهم الكثير من الأطفال

وحسب المعلومات فإن حادث الدهس وقع عند حوالي الساعة 13:10 بالتوقيت المحلي، وقد أدى إلى إصابة معلمة بإصابات بالغة، فيما تعرض عدد من الأطفال لإصابات طفيفة، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأشارت السلطات إلى أن الحادث يرجح أنه وقع عن طريق الخطأ، فيما تواصل فرق الطوارئ التحقيق في ملابساته لتحديد الملابسات الدقيقة للأمر وضمان سلامة المنطقة.أفادت صحيفة " " الألمانية، اليوم الخميس، بأن سيارة دهست حشدا في العاصمة ، مبينة أن من بين المصابين عددا كبيرا من الأطفال.