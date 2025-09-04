الصفحة الرئيسية
ترامب ينتقد الصين: لست راضيا لتقييمها بشأن النصر على النازية
تركيا تتعهد بمعالجة قضايا تخص الطلبة والمدارس العراقية لديها
دوليات
2025-09-04 | 08:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
أبدى وزير التربية التركي يوسف تكين، اليوم الخميس، استعداد
أنقرة
لمعالجة قضايا تخص أوضاع الطلبة والمدارس العراقية في
تركيا
.
وقالت
السفارة العراقية
في
أنقرة
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "السفير ماجد اللِّجماوي يرافقُه ميسر
محمد يونس
، المستشار الثَّقافيّ، التقيا مع وزير التَّربية التُّركيِّ السيِّد يوسف تكين، لبحث أوضاع الطُّلبة العراقيِّين والمدارس العراقيَّة العاملة في الجُمْهُوريَّة التُّركيَّة".
وأضافت أن "الجانبين ناقشا التَّحديات التي تُواجهُ المدارس العراقيَّة الأهليَّة في مختلف الولايات التُّركيَّة، فضلًا عن موضوع الإقامة الدراسيَّة وتسهيل الإجراءات الخاصَّة بالطُّلبة وأبناء الجالية العراقيَّة".
وأكَّد السفير "حرص الحكومة العراقيَّة على رعاية الطُّلبة وتنظيم عمل المدارس العراقيَّة في
تركيا
"، مشيرًا إلى أنَّ "التَّعاون التربويَّ والتعليميَّ يُمثِّلُ أولويَّةً في علاقات البلدين".
من جانبه، أشار وزيرُ التَّربية التُّركيّ إلى "استعداد بلاده لمعالجة جميع القضايا التي طرحها السفير في أقرب وقتٍ ممكن، بما يعكسُ روح التَّعاون الإيجابيِّ والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثُّنائيَّة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السامرائي يبحث مع أمير قبيلة العبادة قضايا تخص نينوى
12:31 | 2025-08-29
التربية تصدر توضيحا بشأن منح الاستثناء من معدل بقاء الطلبة بمدارس المتميزين
04:24 | 2025-08-19
التربية تعلن آلية اختبار الطلبة المتقدمين للقبول في مدارس المتفوقين
02:14 | 2025-08-12
التربية تنشر أسماء الطلبة المؤهلين لأداء الامتحانات النهائية للقبول في مدارس الموهوبين
04:57 | 2025-08-11
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
45.76%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
21.08%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
18.37%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.79%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
المزيد
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-03
Live Talk
تصميم أزياء يحمل رسالة مجتمعية - Live Talk - الحلقة ١٠٩ | 2025
10:30 | 2025-09-03
Live Talk
تصميم أزياء يحمل رسالة مجتمعية - Live Talk - الحلقة ١٠٩ | 2025
10:30 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-03
Live Talk
تصميم أزياء يحمل رسالة مجتمعية - Live Talk - الحلقة ١٠٩ | 2025
10:30 | 2025-09-03
Live Talk
تصميم أزياء يحمل رسالة مجتمعية - Live Talk - الحلقة ١٠٩ | 2025
10:30 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
اعتقال جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود الأردنية
11:55 | 2025-09-04
مصر تلبس لامة الحرب.. جاهزون والمسافة قليلة و"إسرائيل الكبرى" خيال
11:53 | 2025-09-04
موقع أمريكي: ترامب محبط إثر عجزه عن جمع بوتين وزيلينسكي
11:45 | 2025-09-04
بابا الفاتيكان يناقش وضع غزة مع الرئيس الإسرائيلي.. هذه النتائج
11:23 | 2025-09-04
دعوات لإقالة وزير الصحة الأمريكية بعد تفشي كورونا
11:16 | 2025-09-04
إسرائيل تعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن
10:49 | 2025-09-04
