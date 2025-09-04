تركيا تتعهد بمعالجة قضايا تخص الطلبة والمدارس العراقية لديها

وقالت في في بيان ورد لـ ، إن "السفير ماجد اللِّجماوي يرافقُه ميسر ، المستشار الثَّقافيّ، التقيا مع وزير التَّربية التُّركيِّ السيِّد يوسف تكين، لبحث أوضاع الطُّلبة العراقيِّين والمدارس العراقيَّة العاملة في الجُمْهُوريَّة التُّركيَّة".وأضافت أن "الجانبين ناقشا التَّحديات التي تُواجهُ المدارس العراقيَّة الأهليَّة في مختلف الولايات التُّركيَّة، فضلًا عن موضوع الإقامة الدراسيَّة وتسهيل الإجراءات الخاصَّة بالطُّلبة وأبناء الجالية العراقيَّة".وأكَّد السفير "حرص الحكومة العراقيَّة على رعاية الطُّلبة وتنظيم عمل المدارس العراقيَّة في "، مشيرًا إلى أنَّ "التَّعاون التربويَّ والتعليميَّ يُمثِّلُ أولويَّةً في علاقات البلدين".من جانبه، أشار وزيرُ التَّربية التُّركيّ إلى "استعداد بلاده لمعالجة جميع القضايا التي طرحها السفير في أقرب وقتٍ ممكن، بما يعكسُ روح التَّعاون الإيجابيِّ والحرص المشترك على تطوير العلاقات الثُّنائيَّة".