إيران تعلن تخصيص اموالاً لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية

وقال فدا حسین مالكي، عضو لجنة في ، إن "الحكومة خصصت اعتبارات مالية للقوات المسلحة لتعويض خسارة المنظومات الدفاعية الجوية"، وأشار إلى أن شراء أنظمة دفاعية من دول مثل وروسيا مدرج أيضا على جدول أعمال للقوات المسلحة، و "تم إبرام اتفاقيات جيدة مع بعض الدول في هذا الصدد، ونأمل أن تنفذ في أقرب وقت ممكن".وأضاف مالكي في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرت مناقشات حول شراء طائرات مقاتلة من دول أجنبية، وقد اتخذت هيئة للقوات المسلحة خطوات في هذا الصدد، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.وكانت هاجمت فجر 13 يونيو جوا أهدافا داخل بينها منشآت نووية وعسكرية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على إسرائيل.وانتهت المواجهات في 24 يونيو بعد ضربة أمريكية لإيران أعقبتها وساطة بوقف إطلاق نار، لكن الحرب خلفت خسائر كبيرة خاصة في إيران من حيث القادة العسكريين والبنية التحتية.