بعمر الـ 91 عاماً.. وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني

دوليات

2025-09-04 | 10:38
بعمر الـ 91 عاماً.. وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني
أعلنت مجموعة "أرماني" وفاة مؤسسها جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد عقود من العمل المتواصل في مجال الأزياء، محاطًا بأفراد أسرته.

أصدرت مجموعة "أرماني" الإيطالية بيانًا رسميًا، الخميس 4 سبتمبر/ أيلول 2025، نعت فيه مصمم الأزياء الشهير ومؤسس المجموعة جورجيو أرماني، الذي وافته المنية عن 91 عامًا، مبيّنة أنه رحل "محاطًا بأحبائه"، بعد مسيرة طويلة في تصميم الأزياء، بدأت منذ منتصف السبعينيات وامتدت حتى السنوات الأخيرة.
قال البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تعلن مجموعة أرماني عن وفاة مؤسسها وقوتها الدافعة التي لا تعرف الكلل، جورجيو أرماني".
يأتي هذا الإعلان بعد نحو عام من تصريح أرماني في عام 2024 بنيته التقاعد في غضون عامين أو ثلاثة، إلا أن الوفاة جاءت قبل تحقيق هذا التوجه، لتنهي رحلة استمرت قرابة خمسة عقود في عالم الموضة والأعمال.
وُلد جورجيو أرماني في 11 يوليو/ تموز 1934 في مدينة بياتشينزا الواقعة شمالي إيطاليا، ضمن إقليم إميليا رومانيا القريب من ميلانو. نشأ في أسرة متوسطة، حيث كان والده يعمل محاسبًا، ووالدته ربة منزل، وله شقيق يُدعى سيرجيو وشقيقة تُدعى روزانا.
وقد تأثر أرماني بطبيعة البيئة التي نشأ فيها، والتي انعكست لاحقًا في تفاصيل تصاميمه المتقنة والبسيطة في آنٍ معًا.
بدأت علاقته بعالم الأزياء بشكل متواضع، حيث التحق في بداياته بالعمل كمساعد في متجر لبيع الملابس الرجالية، قبل أن يُطلق عام 1975 علامته التجارية الخاصة التي حملت اسمه. وخلال سنوات قليلة، استطاع أرماني أن يثبت مكانته في هذا القطاع، ويصنع اسمًا معروفًا تجاوز حدود بلاده.
تميّزت تصاميمه بالجمع بين الأناقة والرقي مع الحفاظ على البساطة، ما جعلها تحظى بقبول واسع في الأسواق العالمية. ومع الوقت، لم يقتصر نشاط العلامة التجارية على الملابس فقط، بل توسعت لتشمل خطوط إنتاج متكاملة تضم المجوهرات، والعطور، والساعات، ومستحضرات التجميل، مما ساهم في بناء واحدة من أبرز إمبراطوريات الموضة حول العالم.
وانتشرت فروع "أرماني" في العديد من الدول، وشكّلت علامة فارقة في تاريخ الأزياء الإيطالية والعالمية. كما تمكّن من تحقيق ثروة ضخمة عبر هذا التوسع، الذي شمل تعاونات متعددة وأطرًا متنوعة لخدمة شرائح مختلفة من العملاء، من الفئات الراقية إلى الأسواق الشعبية.
وإلى جانب الأزياء، ترك أرماني بصمته في تصميم الأزياء السينمائية، إذ شارك في تنفيذ أزياء عدد من الأفلام الهوليوودية الشهيرة، ما عزّز حضوره في دوائر فنية وثقافية متعددة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
